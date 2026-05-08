Persischer Golf

Die Straße von Hormus bleibt im Zentrum des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Die Waffenruhe dauere an, teilte US-Präsident Trump mit. Er drohte dem Iran allerdings mit neuen Angriffen, falls nicht zeitnah ein Abkommen geschlossen werde. Teheran prüft nach eigenen Angaben weiterhin einen neuen Vorschlag für ein dauerhaftes Kriegsende.

Drei Kriegsschiffe der US-Armee waren bei der Durchfahrt der Straße von Hormus nach Angaben des zuständigen Zentralkommandos mit Raketen, Drohnen und von Booten aus beschossen worden. Keines der Schiffe sei getroffen worden. Als Reaktion darauf habe das US-Militär iranische Militäreinrichtungen angegriffen. Der Iran warf den USA vor, einen Öltanker attackiert zu haben. Inzwischen habe sich die Lage in der Straße von Hormus aber wieder beruhigt, hieß es in Staatsmedien.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.