Persischer Golf

Die Straße von Hormus bleibt im Zentrum des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. (picture alliance / NurPhoto / Nikolas Kokovlis)

Die Waffenruhe dauere an, erklärte US-Präsident Trump. Er drohte dem Iran allerdings mit abermaligen Angriffen, falls nicht rasch ein Abkommen geschlossen werde. Teheran prüft nach eigenen Angaben weiterhin einen neuen Vorschlag für ein dauerhaftes Kriegsende.

Drei Kriegsschiffe der US-Armee waren bei der Durchfahrt der Straße von Hormus nach Angaben des Zentralkommandos mit Raketen, Drohnen und von Booten aus beschossen worden. Keines der Schiffe sei getroffen worden. Als Reaktion darauf habe die US-Armee iranische Militäreinrichtungen angegriffen. Der Iran warf den USA vor, einen Öltanker angegriffen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.