Die USA und der Iran greifen sich erneut an. (imago images / Christian Ohde)

Die iranischen Revolutionsgarden griffen nach eigenen Angaben US-Stützpunkte in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain an und drohten mit weiterem Beschuss. Die kuwaitische Armee bestätigte Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran.

US-Präsident Trump warf Teheran vor, erneut gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. Es könne ein Zeitpunkt kommen, an dem die USA "nicht mehr in der Lage" seien, vernünftig zu handeln, schrieb Trump.

Die Regierungen in Washington und Teheran hatten Mitte des Monats in einem Rahmenabkommen eine Waffenruhe vereinbart. Die neuen Angriffe stehen im Zusammenhang mit dem Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.