Nahost-Krieg

Der Iran im Konflikt mit den USA (Archivbild). (picture alliance / Kyodo)

Getroffen worden seien Lager für Raketen und Drohnen sowie Radarstellungen an der Küste, teilte Trump auf seiner Online-Plattform mit.

Als Grund ⁠für die Attacke nannte ⁠er die Verletzung ⁠des Waffenstillstandsabkommens. Zuvor hatte das US-Regionalkommando Centcom mitgeteilt, die erneute Militäraktion sei eine Reaktion auf einen Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.

Im Gegenzug wurden Drohnenangriffe auf US-Militärziele in Kuwait und Bahrain gemeldet. In einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden ⁠hieß es, diese Attacken seien eine Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe. Die Verletzung des Waffenstillstands durch die Vereinigten Staaten werde zur "vollständigen Einstellung aller diplomatischen Prozesse" führen. Die Regierungen in Washington und Teheran hatten Mitte Juni in einem Rahmenabkommen eine Waffenruhe vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.