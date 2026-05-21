Iran-Krieg

Eine Frau vor einem zerstörten Haus im Iran (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency)

US-Präsident Trump kündigte erneut weitere Attacken für den Fall an, dass der Iran einem Abkommen nicht zustimme. Er bekräftigte, die Verhandlungen befänden sich in der finalen Phase. Irans Revolutionsgarden warnten, man werde die USA und Israel mit vernichtenden Angriffen zerstören. Für den Fall einer Attacke kündigte der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf eine energische Antwort an. Der saudiarabische Außenminister bin Farhan verlangte von Teheran, unverzüglich auf diplomatische Bemühungen zu reagieren. Diese könnten gefährliche Folgen einer Eskalation vermeiden.

Im von Israel und den USA begonnenen Krieg gegen den Iran gilt seit Anfang April eine brüchige Waffenruhe. Verhandlungen brachten bisher keine Einigung. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in höchster Alarmbereitschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.