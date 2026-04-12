Konflikt im Nahen Osten

Das teilte die iranische Regierung in der Nacht mit. In der Hauptstadt Islamabad sprachen Vertreter beider Länder mehr als 14 Stunden lang über ein mögliches Ende des Krieges. Die Gespräche sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden.
Iranische Staatsmedien berichteten von großen Differenzen. Ein zentraler Streitpunkt sei die Kontrolle über die Seestraße von Hormus. Teheran verlange zudem die Freigabe eingefrorener Gelder sowie Reparationen.
Von amerikanischer Seite liegt noch keine Stellungnahme vor.
Es sind die ersten direkten Gespräche beider Staaten seit mehr als zehn Jahren.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.