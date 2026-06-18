Iran-Krieg

US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Évian (imago / dts Nachrichtenagentur)

Zunächst meldeten das US-Portal Axios und die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP, dass Präsident Trump die Vereinbarung für die Vereinigten Staaten unterschrieben habe. Laut Axios geschah dies bei seinem Abendessen mit Frankreichs Staatschef Macron im Schloss von Versailles.

Kurz darauf teilte der Iran mit, Präsident Peseschkian habe ebenfalls unterzeichnet. Dies wurde inzwischen auch von US-Regierungsvertretern bestätigt. Bislang hatte es geheißen, dass das Abkommen am morgigen Freitag in der Schweiz unterschrieben werden solle.

Weitreichende Zugeständnisse an den Iran

Der Text des sogenannten "Memorandum of Understanding" ist inzwischen weitgehend bekannt. Demnach erhält der Iran weitreichende Zugeständnisse. So ist etwa ein privater Investitionsfonds von 300 Milliarden Dollar als Wiederaufbauhilfe für das Land vorgesehen. Zudem sind die schrittweise Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte angedacht.

Iran bekräftigt Verzicht auf Atomwaffen

Im Gegenzug bekräftigt der Iran seinen Verzicht auf Atomwaffen und gibt die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt frei. Den Angaben zufolge umfasst das Dokument auch eine Feuerpause für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.