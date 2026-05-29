Diplomatie

Die iranische Führung widersprach laut Nachrichtenagenturen des Landes der Darstellung Trumps. Die Vereinbarung enthalte keine Aussagen zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus oder zur Vernichtung von angereichertem Uran. Auch müssten zunächst eingefrorene iranische Vermögen freigegeben werden.
Laut Medienberichten hatten sich die Unterhändler beider Seiten auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt. In dieser Zeit solle über das iranische Atomprogramm gesprochen werden.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.