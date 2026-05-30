Diplomatie
USA und Iran widersprechen sich zum Stand der Gespräche

Aus Washington und Teheran gibt es widersprüchliche Angaben zum Stand der Gespräche zum Iran-Krieg. US-Präsident Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, der Iran müsse sich zu einem Verzicht auf Atomwaffen verpflichten und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus müsse ohne Maut möglich sein. Er kündigte für heute eine endgültige Entscheidung über die Gespräche mit dem Iran an.

    Das Bild zeigt eine Straße in Teheran. Ein Mann schwenkt eine iranische Fahne.
    Eine iranische Flagge in der Hauptstadt Teheran (Symbolbild) (picture alliance / Kyodo)
    Die iranische Führung widersprach laut Nachrichtenagenturen des Landes der Darstellung Trumps. Die Vereinbarung enthalte keine Aussagen zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus oder zur Vernichtung von angereichertem Uran. Auch müssten zunächst eingefrorene iranische Vermögen freigegeben werden.
    Laut Medienberichten hatten sich die Unterhändler beider Seiten auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage geeinigt. In dieser Zeit solle über das iranische Atomprogramm gesprochen werden.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.