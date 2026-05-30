Diplomatie

USA und Iran widersprechen sich zum Stand der Gespräche

Aus Washington und Teheran gibt es widersprüchliche Angaben zum Stand der Gespräche zum Iran-Krieg. US-Präsident Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, der Iran müsse sich zu einem Verzicht auf Atomwaffen verpflichten und die Durchfahrt durch die Straße von Hormus müsse ohne Maut möglich sein. Er kündigte für heute eine endgültige Entscheidung über die Gespräche mit dem Iran an.