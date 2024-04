Gaza-Krieg

USA und Israel erörtern geplante Rafah-Offensive virtuell - persönliches Treffen soll bald folgen

Vertreter der USA und Israels haben per Videokonferenz über die von Israel geplante Bodenoffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen beraten. In einer vom Weißen Haus veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt es, in dem zweistündigen Gespräch hätten die USA ihre Sorge über die Pläne zum Ausdruck gebracht. Israel wiederum habe sich bereiterklärt, die Bedenken zu berücksichtigen.