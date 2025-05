Medienberichte

Wie das Nachrichtenportal Axios und die Times of Israel berichten, sieht der Plan vor, die Verteilung von Gütern in größeren Mengen aufzugeben. Stattdessen sollten internationale Organisationen und private Sicherheitsunternehmen damit beauftragt werden, Lebensmittel an einzelne Familien zu liefern. Ziel sei es, die Hilfen dem Zugriff der militant-islamistischen Hamas zu entziehen. Ein Abkommen stehe kurz vor dem Abschluss.