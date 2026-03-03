Iran-Krieg

Ein zerstörtes Gebäude am Ferdowsi-Platz in der Innenstadt von Teheran. (AFP / ATTA KENARE)

Iranischen Medienberichten zufolge wurde am Nachmittag unter anderem einer der beiden Flughäfen der Hauptstadt Teheran attackiert. Die israelische Luftwaffe meldete zudem Angriffe auf das Gebäude des Nationalen Sicherheitsrates und des Präsidialamts sowie auf Produktionsstätten für ballistische Raketen. Getroffen wurde nach iranischen Angaben auch das Gebäude des Expertenrats in der Stadt Ghom südlich von Teheran. Explosionen waren auch in den nordwestlichen Städten Täbris und Urmia zu hören. Der Iran nahm seinerseits Ziele in Israel ins Visier. Bei Raketenangriffen wurden laut Rettungskräften zwölf Menschen verletzt.

Trotz der iranischen Attacken teilte der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv mit, dass der israelische Luftraum in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder schrittweise geöffnet werden soll.

