Iran-Krieg

Ein zerstörtes Gebäude am Ferdowsi-Platz in der Innenstadt von Teheran. (AFP / ATTA KENARE)

Die israelische Armee erklärte am Abend, man habe eine unterirdische Atomanlage am Stadtrand von Teheran bombardiert. Dort sei an der Entwicklung einer Komponente für Atomwaffen gearbeitet worden. Iranischen Medienberichten zufolge wurde bei weiteren Angriffen der Flughafen von Buschehr beschädigt. Zuvor war bereits der Beschuss eines Flughafens in Teheran gemeldet worden. Die israelische Luftwaffe meldete zudem Angriffe auf das Gebäude des Nationalen Sicherheitsrates und des Präsidialamts sowie auf Produktionsstätten für ballistische Raketen. Explosionen waren auch in den nordwestlichen Städten Täbris und Urmia zu hören. Der Iran nahm seinerseits Ziele in Israel ins Visier. Am Abend gab es Luftalarm unter anderem im Großraum Tel Aviv. Die Polizei meldete herabfallende Trümmerteile.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.