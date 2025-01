Streit um Abschiebeflüge

Donald Trumpim Weißen Haus (Getty Images / Anna Moneymaker)

Nachdem US-Präsident Trump unter anderem Einfuhrzölle von 25 Prozent auf alle Waren aus Kolumbien ankündigte, stellte der kolumbianische Präsident Petro Zölle in gleicher Höhe für die Einfuhr von US-Produkten in sein Land in Aussicht. Petro hatte zuvor zwei US-Militärmaschinen mit abgeschobenen Migranten die Landeerlaubnis verweigert. Migranten seien keine Kriminellen, deshalb werde Kolumbien Staatsangehörige nur in zivilen Flugzeugen zurücknehmen. Er stelle dafür auch seine Präsidentenmaschine zur Verfügung.

In den Vereinigten Staaten leben schätzungsweise elf Millionen Menschen ohne gültige Papiere. Nach ihnen lässt Trump mit Razzien suchen.

