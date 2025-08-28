Bandengewalt in Haiti (Archivbild). (imago/ MAXPPP / David Lorens Mentor)

Wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Shea, mitteilte, soll damit die seit Langem andauernde Bandengewalt in dem Karibikstaat eingedämmt werden. Der Entwurf sieht zudem die Einrichtung eines Unterstützungsbüros der Vereinten Nationen vor, das die Mission logistisch begleiten soll.

Eine bereits vor zwei Jahren beschlossene Schutztruppe unter kenianischer Führung ist bisher nicht in der Lage gewesen, die öffentliche Ordnung in Haiti wiederherzustellen.

Bewaffnete Banden kontrollieren weite Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Port-au-Prince. Laut einem UNO-Sprecher bestehen die Banden mittlerweile zur Hälfte aus Kindern. Wie die Vereinten Nationen weiter mitteilten, wurden in Haiti allein in den vergangenen drei Monaten 1.500 Menschen getötet. Mehr als eine Million Menschen seien dort auf der Flucht.

