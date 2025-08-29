Haiti
USA und Panama wollen neue internationale Schutztruppe gegen Bandenkriminalität in Haiti

Die USA und Panama wollen im UNO-Sicherheitsrat eine neue internationale Schutztruppe für Haiti auf den Weg bringen.

    Schwer bewaffnete Bandenmitglieder mit Sturmmasken.
    Bandengewalt in Haiti (Archivbild). (imago/ MAXPPP / David Lorens Mentor)
    Wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Shea, mitteilte, soll damit die seit Langem andauernde Bandengewalt in dem Karibikstaat eingedämmt werden. Der Entwurf sieht zudem die Einrichtung eines Unterstützungsbüros der Vereinten Nationen vor, das die Mission logistisch begleiten soll.
    Eine bereits vor zwei Jahren beschlossene Schutztruppe unter kenianischer Führung ist bisher nicht in der Lage gewesen, die öffentliche Ordnung in Haiti wiederherzustellen.
