Wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Shea, mitteilte, soll damit die seit Langem andauernde Bandengewalt in dem Karibikstaat eingedämmt werden. Der Entwurf sieht zudem die Einrichtung eines Unterstützungsbüros der Vereinten Nationen vor, das die Mission logistisch begleiten soll.
Eine bereits vor zwei Jahren beschlossene Schutztruppe unter kenianischer Führung ist bisher nicht in der Lage gewesen, die öffentliche Ordnung in Haiti wiederherzustellen.
