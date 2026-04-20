Fernost
USA und Philippinen starten gemeinsames Großmanöver im Südchinesischen Meer

Die USA, die Philippinen und weitere Staaten haben ein gemeinsames Großmanöver im Südchinesischen Meer begonnen.

    Eine chinesische Sandinsel im südchinesischen Meer
    USA und Philippinen starten Großmanöver (pa/dpa/Ho)
    An der 19-tägigen Übung zu Land, zu Wasser und in der Luft mit dem Namen "Balikatan" beteiligen sich insgesamt mehr als 17.000 Soldaten. Auch Streitkräfte unter anderem aus Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich nehmen teil.
    Die Manöver finden bereits seit 1991 statt. Hintergrund ist der Anspruch Chinas auf eine Vorherrschaft in der rohstoffreichen Meeresregion, durch die sich andere dortige Staaten bedroht fühlen.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.