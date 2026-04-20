An der 19-tägigen Übung zu Land, zu Wasser und in der Luft mit dem Namen "Balikatan" beteiligen sich insgesamt mehr als 17.000 Soldaten. Auch Streitkräfte unter anderem aus Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Frankreich nehmen teil.
Die Manöver finden bereits seit 1991 statt. Hintergrund ist der Anspruch Chinas auf eine Vorherrschaft in der rohstoffreichen Meeresregion, durch die sich andere dortige Staaten bedroht fühlen.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.