Die USA und Russland sollen offenbar neue Schritte zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine unternommen haben. (imago / News Licensing / VIACHESLAV RATYNSKYI)

Das von Russland angegriffene Land solle die Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen. Die beiden Gebiete sollen demilitarisiert werden. Die südliche Frontlinie durch die Gebiete Saporischschja und Cherson soll weitgehend eingefroren werden. Die Ukraine soll ihre Armee deutlich verkleinern und die Reichweite ihrer Waffen begrenzen.

Bekannte Forderungen

Dem Bericht zufolge wird ebenfalls gefordert, dass Russisch als Staatssprache anerkannt und die frühere moskautreue orthodoxe Kirche wieder zugelassen werde. Grundsätzlich entspricht der neue Plan nach Einschätzung der "Financial Times" weitgehend bekannten russischen Forderungen an Kiew.

Das Nachrichtenportal "Axios" meldet, der Plan sei Ende Oktober vom US-Sondergesandten Witkoff und dem Moskauer Vertreter Dmitrijew ausgehandelt worden. Auch Katar und die Türkei seien beteiligt gewesen.

Kreml sieht keine neuen Entwicklungen

Kreml-Sprecher erklärte hingegen in Moskau, seit dem Gipfeltreffen zwischen Russlands Präsident Putin und US-Präsident Trump im August gebe es nichts Neues zu verkünden. Die Kontakte mit den USA liefen aber weiter.

Der türkische Staatschef Erdogan sprach gestern in Ankara mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er forderte Kiew und Moskau zu neuen Verhandlungen auf. Selenskyj sagte, sein Land hoffe auf die Stärke der türkischen Diplomatie und dass sie in Moskau verstanden werde.

Bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Großstadt Ternopil wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 25 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.