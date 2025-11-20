Medienberichte

Der Entwurf verlange von der Ukraine große Zugeständnisse, berichtet die "Financial Times". Das von Russland angegriffene Land solle die Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen und seine Armee verkleinern.
Das Nachrichtenportal "Axios" meldet, der Plan sei Ende Oktober vom US-Sondergesandten Witkoff und dem Moskauer Vertreter Dmitrijew ausgehandelt worden. Auch Katar und die Türkei seien beteiligt gewesen.
Der türkische Staatschef Erdogan sprach gestern in Ankara mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er forderte Kiew und Moskau zu neuen Verhandlungen auf. Selenskyj sagte, sein Land hoffe auf die Stärke der türkischen Diplomatie und dass sie in Moskau verstanden werde.
Bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Großstadt Ternopil wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 25 Menschen getötet.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.