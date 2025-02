Treffen in Riad

USA und Russland wollen Weg für Frieden in der Ukraine ebnen

Die USA und Russland wollen gemeinsam den Weg zu einem Frieden in der Ukraine ebnen. Nach einem Treffen von Vertretern beider Staaten in Saudi-Arabien kündigte US-Außenminister Rubio die Einrichtung einer hochrangigen Arbeitsgruppe an, die auf ein Ende des russischen Angriffskrieges hinarbeiten soll. Er betonte, eine mögliche Friedensvereinbarung müsse fair und für alle an dem Konflikt beteiligten Parteien akzeptabel sein.