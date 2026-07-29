Krieg am Golf

Kämpfer einer proiranischen Miliz im Irak (Symbolbild zur Illustration des Themas) (AFP / AHMAD AL-RUBAYE)

Ziel seien mehrere Logistik- und Waffenlager im Osten des Landes gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Man habe damit auf über 30 Drohnenangriffe in den vergangenen 72 Stunden reagiert. Weiter hieß es, die von den iranischen Revolutionsgarden gesteuerten Milizen müssten ihre Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden. Saudi-Arabien hatte zuvor erklärt, bereits den zweiten Tag in Folge Drohnen abgeschossen zu haben. Diese seien von proiranischen Kräften im Irak gestartet worden und hätten auf Ölanlagen gezielt.

Das Verteidigungsministerium in Riad betonte, man wolle keine Eskalation, werde aber auf jede Aggression reagieren.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.