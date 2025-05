Internationale Politik

Saudi-Arabien hatte im Vorfeld bereits zahlreiche Investitionen in den USA von mehr als 600 Milliarden angekündigt; erste konkrete Zusagen gab es jetzt über 20 Milliarden für KI-Unternehmen. Es ist die erste Auslandsreise Trumps nach seinem erneuten Amtsantritt. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation. Weitere Ziele der viertägigen Nahostreise sind Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Saudi-Arabien einen frühen Besuch abgestattet, nachdem der Kronprinz versprochen hatte, Hunderte von Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren. Der Nahost-Expert der Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, sagte im Deutschlandfunk , das Königreich habe großes Interesse an modernsten Waffen und an einem Zugang zu ziviler Nukleartechnologie. Ein weiteres Thema sei ein Friedensabkommen mit Israel. Alle Akteure seien daran interessiert. Vor dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 schien es so, als stünde ein Frieden zwischen Israel und Saudi Arabien bevor. Allerdings sei dies nun aus Trumps Sicht schwieriger geworden, weil der israelische Ministerpräsident Netanjahu keinen Willen zeige, sich mit den Palästinensern an einen Tisch zu setzen. Netanjahu stehe im Weg, dies könnte auch ein Grund sei, warum Trump nicht Israel derzeit nicht besuche, betonte Steinberg.