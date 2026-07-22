Medienberichte

Präsident Donald Trump (imago images / ZUMA Press / Shealah Craighead, via www.imago-images.de)

Wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungsvertreter berichteten, soll die Vereinbarung Saudi-Arabien dabei helfen, ein ziviles Atomprogramm aufzubauen. Der auf 30 Jahre angelegte Vertrag sehe unter anderem die Errichtung einer Uran-Anreicherungsanlage in dem Golfstaat vor, falls dies nötig sei, hieß es in den Berichten.

Über ein Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien wird seit längerem diskutiert. Trump verspricht sich davon Aufträge für die US-Atomindustrie in Milliardenhöhe. Einige US-Abgeordnete und Israel hatten in der Vergangenheit Bedenken gegen die Zusammenarbeit geäußert. Sie befürchten, dass der Aufbau eines zivilen Atomprogramms von Saudi-Arabien zur Entwicklung von Atomwaffen genutzt werden könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.