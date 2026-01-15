USA und Taiwan schließen Handelsabkommen zu Halbleitern

Dies werde dazu führen, dass ein großer Teil des amerikanischen Halbleitersektor wieder in die USA verlagert werde, teilte das US-Handelsministerium mit. Teil der Vereinbarung sei, dass taiwanische Halbleiter- und Technologieunternehmen mindestens 250 Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion in den USA investieren.
Die Vereinbarung sieht zudem konkrete Zollregelungen vor. Der US-Zollsatz für taiwanische Waren sinkt nach den Angaben von zuletzt 20 auf 15 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.