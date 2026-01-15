USA und Taiwan schließen Handelsabkommen zu Halbleitern

‍Die USA und Taiwan haben ein Handelsabkommen geschlossen.

    Halbleiter-Produktion: Nahaufnahme einer Hand, die eine CPU (Central processing unit) einsetzt.
    Unternehmen aus Taiwan sollen massiv in den Standort USA investieren. (Getty Images / Narumon Bowonkitwanchai)
    ⁠Dies werde ‌dazu führen, dass ein großer Teil des amerikanischen Halbleitersektor wieder in die USA verlagert werde, teilte das US-Handelsministerium mit. Teil der Vereinbarung sei, dass ​taiwanische Halbleiter- ​und ​Technologieunternehmen mindestens 250 Milliarden Dollar ‌in den Ausbau der Produktion in ​den USA investieren.
    Die Vereinbarung sieht zudem konkrete Zollregelungen ⁠vor. Der US-Zollsatz für taiwanische Waren sinkt nach den Angaben von zuletzt 20 auf 15 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.