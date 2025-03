US-Außenminister Rubio bei seiner Ankunft in Suadi-Arabien. (Saul Loeb / Pool AFP / AP / dpa)

Die Gespräche finden in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer statt. Die Ukraine will nach Angaben aus Regierungskreisen eine begrenzte Waffenruhe vorschlagen. Zwei ranghohe ukrainische Vertreter sagten, man sei auch zur Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens mit den USA bereit.

Bereits am Abend wurde der ukrainische Präsident Selenskyj vom saudischen Kronprinzen bin Salman empfangen. An den heutigen Gesprächen wird Selenskyj nicht persönlich teilnehmen. Die Ukraine wird unter anderem durch Außenminister Sybiha vertreten. Zur US-Delegation gehört Außenminister Rubio.

Die Ukraine kämpft seit mehr als drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Zuletzt hatten die USA ihre Unterstützung für Kiew ausgesetzt.

