Dschidda

USA und Ukraine verhandeln in Saudi-Arabien über Ende des russischen Angriffskriegs

In Saudi-Arabien sind Vertreter der Ukraine und der USA zusammengekommen, um sich über Möglichkeiten zur Beendigung des russischen Angriffskrieges auszutauschen. Die Gespräche finden in der Küstenstadt Dschidda am Roten Meer statt. Die Ukraine will nach Angaben aus Regierungskreisen eine begrenzte Waffenruhe vorschlagen.