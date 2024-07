Nach diplomatischer Distanz

Der venezolanische Präsident Maduro hatte direkte Gespräche mit den USA angekündigt - heute begannen sie. (Archivbild) (AP / Matias Delacroix)

Vertreter beider Regierungen kamen zu einer Internet-Konferenz zusammen. Dies teilte der venezolanische Parlamentspräsident Rodríguez auf der Kurznachrichten-Plattform X mit. Er schrieb, Ziel der Gespräche sei die Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Nach Informationen der venezolanischen Zeitung "El Nacional" soll der Dialog in der kommenden Woche auch auf persönlicher Ebene fortgeführt werden, möglicherweise in Mexiko.

Venezuelas Staatschef Maduro hatte die Aufnahme der direkten Gespräche vor einer Woche angekündigt. Die Beziehungen zwischen dem sozialistisch regierten Land und den USA waren auch aufgrund amerikanischer Sanktionen lange Zeit zum Erliegen gekommen. Grund für die US-Strafmaßmaßnahmen war die Unterdrückung der venezolanischen Opposition.

In rund drei Wochen finden in Venezuela Präsidentschaftswahlen statt. In Umfragen liegt trotz erheblicher Behinderungen durch die Regierung ein Oppositionsbündnis vorne.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.