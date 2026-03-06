Zwei Monate nach Maduros Festsetzung

Erst kützlich war US-Energieminister Wright zu Besuch bei Venezuelas Präsidentin Rodriguez. (AP / Ariana Cubillos)

Zudem sollten die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang hin zu einer demokratisch gewählten Regierung in Venezuela geschaffen werden. Aus Caracas lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Seiten ruhten seit 2019.

Anfang Januar war Venezuelas sozialistischer Machthaber Maduro im Zuge eines Einsatzes von amerikanischen Spezialkräften gefangengenommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt seither in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.