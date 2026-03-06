Zwei Monate nach Maduros Festsetzung
USA und Venezuela vereinbaren Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen

Die USA und Venezuela haben eine Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen vereinbart. Das Außenministerium in Washington teilte mit, dies werde die gemeinsamen Bemühungen beider Länder erleichtern, Stabilität, wirtschaftliche Erholung und politische Versöhnung in dem südamerikanischen Land zu fördern.

    Der amerikanische Energieminister Wright steht neben Venezuelas Präsidentin Rodriguez hinter Mikrofonen, beide lachen.
    Erst kützlich war US-Energieminister Wright zu Besuch bei Venezuelas Präsidentin Rodriguez. (AP / Ariana Cubillos)
    Zudem sollten die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang hin zu einer demokratisch gewählten Regierung in Venezuela geschaffen werden. Aus Caracas lag zunächst keine Stellungnahme vor. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Seiten ruhten seit 2019.
    Anfang Januar war Venezuelas sozialistischer Machthaber Maduro im Zuge eines Einsatzes von amerikanischen Spezialkräften gefangengenommen und in die USA gebracht worden. Er sitzt seither in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.
    Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.