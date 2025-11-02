Verteidigungsminister Hegseth in Hanoi

Das kündigte US-Verteidigungsminister Hegseth bei einem Besuch in Hanoi an. Beide Länder könnten von einer stärkeren Kooperation profitieren. Die USA hätten bereits drei Schiffe an die vietnamesische Küstenwache und drei Übungsflugzeuge geliefert.
Seit Jahren liefert Russland Waffen nach Vietnam. Wie andere Länder befindet sich das südostasiatische Land mit China in einem Konflikt um die Gewässer in der Region. Die USA hatten 2016 ein Waffenembargo gegen das kommunistisch regierte Vietnam aufgehoben.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.