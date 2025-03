Vermittlungen in Saudi-Arabien

Im Hotel The Ritz-Carlton in Riad ist russischen Berichten zufolge eine neue Gesprächsrunde zwischen Vertretern Russlands und der USA über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zu Ende gegangen. (imago / ITAR-TASS)

Konkrete Inhalte der zwölfstündigen Gespräche in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurden zunächst nicht bekannt. Die russische Staatsagentur Tass meldet, heute solle eine gemeinsame Erklärung Moskaus und Washingtons veröffentlicht werden. Im Laufe des Tages werden zudem weitere Gespräche zwischen der amerikanischen und der ukrainischen Delegation erwartet. Da Kiew und Moskau derzeit nicht direkt miteinander verhandeln, haben die USA die Rolle eines Vermittlers am Tagungsort in Riad eingenommen.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus, die US-Vertreter bewerteten die in den Gesprächen erzielten Fortschritte als sehr positiv.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.