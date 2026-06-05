Weltpolitik

Kubas Präsident Díaz-Canel (ACN7 Ariel Ley Royero)

Die Strafmaßnahmen richten sich auch gegen Familienmitglieder und verschiedene Behörden. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, können etwa Vermögenswerte eingefroren werden, zudem dürfen von amerikanischer Seite keine Geschäftsbeziehungen mehr mit den Sanktionierten bestehen. Damit erhöhen die USA den Druck auf die Führung in Havanna weiter. Präsident Trump strebt einen Machtwechsel in ​dem seit 1959 kommunistisch regierten Land an. In diesem Zusammenhang hatte er wiederholt eine Art "Übernahme" des wirtschaftlich schwer angeschlagenen Karibikstaats ins Spiel gebracht.

Kubas Außenminister Rodríguez kritisierte die Sanktionen als interventionistisch und Bedrohung der Souveränität seines Landes. Staatschef Díaz-Canel führt die Regierungsgeschäfte seit 2018.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.