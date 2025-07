Gaza-Krieg

Francesca Albanese (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Außenminister Rubio erklärte zur Begründung, Albanese führe eine "Kampagne politischer und wirtschaftlicher Kriegsführung" gegen die Vereinigten Staaten und Israel. Sie habe sich unter anderem für die Haftbefehle eingesetzt, die der Internationale Strafgerichtshof im November gegen Israels Regierungschef Netanjahu und den damaligen Verteidigungsminister Gallant erlassen hatte. Der Strafgerichtshof legt den beiden Politikern im Zusammenhang mit dem Gazakrieg Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zur Last.

Netanjahu hält sich derzeit in Washington auf und war in den vergangenen beiden Tagen zwei Mal mit US-Präsident Trump zusammengekommen. Israels Außenminister Saar begrüßte die US-Sanktionen gegen Albanese als klare Botschaft an die Vereinten Nationen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.