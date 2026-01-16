Trump-Regierung

Betroffen sind auch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sowie Formel-1-Rennen und Spiele der nationalen Basketball-, Football- oder Eishockey-Ligen. Ausnahmen gibt es für Athleten, Trainer und Betreuer. Das Verbot trifft unter anderem die Elfenbeinküste, einen der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.
Weitere Staaten sind der Senegal, der am Sonntag das Endspiel der Fußball-Afrikameisterschaft gegen Marokko bestreitet, Haiti und der Iran. Als Gründe führt Washington Sicherheitsbedenken an.
