Trump-Regierung
USA verhängen zur Fußball-WM und zu den Olympischen Spielen Einreiseverbote gegen Menschen aus 39 Staaten

Die US-Regierung hat gegen Menschen aus 39 Ländern Einreiseverbote für die Fußball-Weltmeisterschaft und andere große Sportveranstaltungen verhängt.

    Gianni Infantino und Donald Trump stehen auf einer Bühne vor zwei Lostöpfen. Trump ist dabei, ein Los zu öffnen. Infantino zeigt auf ihn.
    FIFA-Präsident Gianni Infantino (l.) und US-Präsident Donald Trump bei der Auslosung der Gruppen für die Fußball-WM 2026 in den USA und Kanada. (picture alliance / ANP / Koen van Weel)
    Betroffen sind auch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sowie Formel-1-Rennen und Spiele der nationalen Basketball-, Football- oder Eishockey-Ligen. Ausnahmen gibt es für Athleten, Trainer und Betreuer. Das Verbot trifft unter anderem die Elfenbeinküste, einen der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.
    Weitere Staaten sind der Senegal, der am Sonntag das Endspiel der Fußball-Afrikameisterschaft gegen Marokko bestreitet, Haiti und der Iran. Als Gründe führt Washington Sicherheitsbedenken an.
