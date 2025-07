Zollstreit

US-Präsident Trump (picture alliance / AP / Evan Vucci)

Präsident Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, es gebe einen "Deal". Seinen Angaben zufolge werden in Indonesien keine Zölle auf US-Waren erhoben. Auf die Einfuhr indonesischer Güter in die Vereinigten Staaten fällt dagegen ein Zoll von 19 Prozent an. Das ist fast das Doppelte des bisherigen Basiszolls von zehn Prozent. Allerdings ist es weniger als die 32 Prozent, die Trump dem rohstoffreichen Inselstaat angedroht hatte. Die Regierung in Jakarta erklärte, die Gespräche mit den USA seien schwierig gewesen.

Der US-Präsident hatte vergangene Woche mehr als 20 Briefe verschickt, in denen er massive Aufschläge ab dem 1. August ankündigte. Betroffen ist auch die EU. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen beiden Seiten, um hohe Zusatzzölle noch abzuwenden.

