Hohe Energiepreise durch Iran-Krieg

Feststeckende Öltanker und Frachtschiffe in der Straße von Hormus (Archivbild). (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Das Finanzministerium in Washington erteilte eine Ausnahme-Lizenz, die für weitere 30 Tage den Verkauf von russischem Rohöl und Erdölprodukten erlaubt. Dies betrifft nur bereits auf Tanker verladene Produkte. Die Lockerung der Sanktionen gilt auch für Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte.

Die USA hatten die Strafmaßnahmen wegen der stark gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs erstmals im März gelockert. Dies war als vorübergehende Maßnahme angekündigt. Mitte April wurde sie bereits einmal um einen Monat verlängert. Die Sanktionen sollen Russland die Finanzierung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine erschweren.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.