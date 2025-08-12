Handel
USA verlängern Verhandlungsfrist im Zollstreit mit China

China und die USA haben noch einmal 90 Tage Zeit, um ihren Zollstreit beizulegen.

    Das Logo der Deutschlandfunk-Nachrichten: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft
    Die Nachrichten (Deutschlandradio)
    Wie der US-Sender CNBC und das Wall Street Journal berichten, hat das US-Präsident Trump entschieden. Damit verlängerte er eine erste 90-tägige Verhandlungsfrist, die jetzt abgelaufen wäre.
    Zuvor hatte Trump die Lockerung der strengen Exportbeschränkungen für leistungsstarke Chips nach China bestätigt. Seinen Angaben zufolge gibt der US-Chiphersteller Nvidia 15 Prozent der Einnahmen aus seinem China-Geschäft an die US-Regierung ab. Im Gegenzug erteilte Trump die Exportgenehmigung für bestimmte KI-fähige Chips nach China. Medienberichten zufolge soll auch für den US-Chiphersteller AMD eine entsprechende Vereinbarung gelten.
    Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.