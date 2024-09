Blick auf den Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt (Seaman Ryan Holloway/U.S. Navy/AP/dpa)

Die "Theodore Roosevelt" habe den Nahen Osten verlassen und sei auf dem Weg in den asiatisch-pazifischen Raum, teilte das Pentagon in Arlington bei Washington mit. Der Flugzeugträger war in die Region entsandt worden, um den Iran von einem angedrohten Angriff auf Israel abzuhalten. Der zweite, die "Abraham Lincoln" soll den Angaben zufolge bis auf Weiteres im Mittelmeer stationiert bleiben.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.