Medienberichte

US-Soldaten bei einem Einsatz im Nahen Osten (Archivbild) (imago/Stocktrek Images)

Die Einheiten seien auf Bodeneinsätze in umkämpften Gebieten spezialisiert, meldet unter anderem das "Wall Street Journal". Als mögliches Ziel wird die Insel Kharg im Persischen Golf genannt, die zentral für die iranischen Ölexporte ist.

Am Freitag läuft ein Ultimatum von US-Präsident Trump an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus aus. Trump hatte mit Angriffen auf iranische Energieanlagen gedroht, sollte die Blockade der Meerenge nicht beendet werden. Nach Angaben der "New York Times" legte die US-Regierung der iranischen Regierung inzwischen einen 15-Punkte-Plan mit weiteren Forderungen vor. Unter anderem soll der Iran demnach zustimmen, niemals nach Atomwaffen zu streben.

Die gegenseitigen Angriffe wurden indes fortgesetzt. Iranische Behörden meldeten eine Attacke der USA und Israels auf das Gelände einer Atomanlage. Kritische Schäden habe es nicht gegeben. Israelische Rettungsdienste berichteten von zwölf Verletzten nach Raketeneinschlägen in Wohngebäude in der Nähe von Tel Aviv.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.