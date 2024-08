Sorge vor Eskalation

USA verlegen weitere Kampfjets und Kriegsschiffe in Nahen Osten

Im Nahen Osten verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel. Diplomatische Versuche, eine weitere Eskalation nach der Tötung des Hamas-Anführers Hanija in Teheran zu verhindern, blockt der Iran Medienberichten zufolge ab. Während Israels Armee in höchster Alarmbereitschaft ist, verlegen die USA zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region.

03.08.2024