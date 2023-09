Sikh-Ermordung

US-Außenminister Blinken trifft mit dem indischen Außenminister Jaishankar in Washington zusammen. (AP / Stephanie Scarbrough)

Hintergrund ist der schwelende Streit um die Tötung eines Sikh-Aktivisten in der kanadischen Provinz British Columbia im Juni. Die kanadische Regierung wirft Indien vor, in die Ermordung des Mannes verwickelt zu sein, was Neu Delhi zurückweist. Zu einem Vermittlungsversuch traf sich US-Außenminister Blinken mit dem indischen Außenminister Jaishankar in Washington. Anschließend hieß es, Blinken habe Indien ermutigt, mit der kanadischen Regierung zusammenzuarbeiten.

