Nur noch ein Stützpunkt

US-Soldaten patrouillieren in einer syrischen Kleinstadt (Archivbild). (AFP / Derlil Souleiman)

Von acht Stützpunkten sei man inzwischen auf drei herunter gegangen, sagte der US-Sondergesandte Barrack dem türkischen Sender NTV. Letztendlich werde eine Basis übrig bleiben.

Die USA hatten 2014 ein Einsatzkommando in das Land entsandt, um die Terrormiliz IS zu bekämpfen. Noch sind rund 2.000 US-Soldaten vor allem im Nordosten Syriens stationiert. Ihre Zahl soll nach Angaben des Verteidigungsministeriums in den nächsten Monaten halbiert werden.

Seit dem Sturz der Assad-Diktatur durch den ehemaligen Rebellenchef al-Scharaa intensivieren viele Länder wieder ihre Beziehungen zu Syrien. Die USA haben ihre Sanktionen gegen das Land vor kurzem aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.