Nach Gesprächen

USA verschieben Zölle gegen Mexiko um einen Monat

Die von US-Präsident Trump gegen Mexiko verhängten Zölle treten zunächst nicht in Kraft. Sie würden für einen Monat ausgesetzt, bestätigten Trump und die mexikanische Präsidentin Sheinbaum nach einem Telefonat. Die Zölle in Höhe von 25 Prozent sollten um Mitternacht US-amerikanischer Zeit in Kraft treten.