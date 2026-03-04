Indischer Ozean
USA versenken iranisches Kriegsschiff vor Sri Lanka - mindestens 80 getötete Besatzungsmitglieder

Die USA haben nach eigenen Angaben das iranische Kriegsschiff vor der Küste Sri Lankas versenkt.

    Das iranische Kriegsschiff "IRIS Dena" liegt in Rio de Janeiro im Hafen.
    Das iranische Kriegsschiff "IRIS Dena" soll vor Sri Lanka gesunken sein. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)
    Verteidigungsminister Hegseth teilte mit, ein amerikanisches U-Boot mit Torpedos habe die Fregatte angegriffen. Zuvor hatte es bereits Berichte über eine Explosion auf dem Schiff gegeben. Das Außenministerium in Sri Lanka teilte mit, dass mindestens 80 Besatzungsmitglieder getötet worden seien. Die Marine Sri Lankas erklärte, sie habe 32 Menschen gerettet. Insgesamt hätten sich 180 Personen an Bord der Fregatte "Iris Dena" befunden.
    Das Schiff der iranischen Marine war unter anderem mit Boden-Luft-Raketen und Torpedos bewaffnet.
    Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.