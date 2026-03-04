Indischer Ozean

Verteidigungsminister Hegseth teilte mit, ein amerikanisches U-Boot mit Torpedos habe die Fregatte angegriffen. Zuvor hatte es bereits Berichte über eine Explosion auf dem Schiff gegeben. Das Außenministerium in Sri Lanka teilte mit, dass mindestens 80 Besatzungsmitglieder getötet worden seien. Die Marine Sri Lankas erklärte, sie habe 32 Menschen gerettet. Insgesamt hätten sich 180 Personen an Bord der Fregatte "Iris Dena" befunden.
Das Schiff der iranischen Marine war unter anderem mit Boden-Luft-Raketen und Torpedos bewaffnet.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.