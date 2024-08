Naher Osten

Das Pentagon in Washington, USA (AP / Patrick Semansky)

US-Verteidigungsminister Austin ordnete die Entsendung eines U-Boots mit Lenkflugkörpern an, wie das Pentagon mitteilte. In einem ungewöhnlichen Schritt macht das US-Verteidigungsministerium die Bewegungen des U-Boots öffentlich. Zusätzlich weist Austin die Abraham-Lincoln-Einsatzgruppe an, ihre Verlegung in den Nahen Osten zu beschleunigen. Die maritime Einheit der US-Navy besteht aus einem Flugzeugträger, einer Luftflügel-Einheit und mehreren Begleitschiffen.

