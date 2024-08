Sorge vor einer Eskalation

Das US-Militärschiff USS Carter Hall im Roten Meer (Archivbild). (imago-images/ ZUMA Wire / Marine Corps)

Dies solle zum Schutz der US-Truppen vor Ort sowie des Verbündeten Israel beitragen, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington. Es handele sich um defensive militärische Fähigkeiten, hieß es weiter.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem der Iran und seine Verbündeten mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel gedroht hatten. Anlass war die Tötung des Hamas-Führers Hanija in Teheran sowie des Hisbollah-Kommandeurs Schukr in Beirut. Nach Angaben eines iranischen Nachrichtenportals hat die Führung in Teheran alle Vermittlungsversuche des Auslands für eine friedliche Lösung im Konflikt mit Israel zurückgewiesen.

US-Präsident Biden hatte sich gestern "sehr besorgt" über die Lage im Nahen Osten geäußert und Israels Regierungschef Netanjahu aufgefordert, schnell ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen zu schließen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.