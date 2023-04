Philippinen und USA hatten gerade erst mit ihrer bisher größte gemeinsame Militärübung begonnen (Aaron Favila/AP)

Beide Länder hätten sich in einem Fahrplan auf mehr amerikanische Unterstützung für den Inselstaat verständigt, teilten die Außenminister beider Länder, Blinken und Manalo, nach einem Treffen in Washington mit. Gesprochen habe man etwa über die Lieferung von Radaren, Drohnen, Transportflugzeugen sowie Küsten- und Luftverteidigungssystemen. Gemeinsam sei man sich einig gewesen, die Partnerschaft in der Region weiter auszubauen. Zuvor hatten die Streitkräfte der USA und der Philippinen mit großangelegten gemeinsamen Militärübungen im südchinesischen Meer begonnen. Nach offiziellen Angaben steht dabei die See- und Küstenverteidigung im Mittelpunkt.

Die Anrainerstaaten werfen China einen Expansionsdrang im Indopazifik vor. Die Lage in der Region ist auch wegen der jüngsten chinesischen Militärmanöver vor Taiwan angespannt.

