Fußball-WM 2026

Schiedsrichter Omar Artan (Archivbild) (IMAGO / DeFodi Images / IMAGO / Thor Wegner / DeFodi Images)

Omar Artan aus Somalia sei am Flughafen in Miami zurückgewiesen worden, teilte ein Vertreter des somalischen Sportministerium mit. Somalia steht auf einer Einreiseverbotsliste der USA. Das somalische Sportministerium betonte, Artan besitze ein gültiges Visum für die USA. Er sei nun nach Istanbul geflogen. Die FIFA äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Der 34-jährige Artan gehört zu den 52 nominierten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am Donnerstag.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.