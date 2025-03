Die Sicherheitslage n Syrien ist auch unter den neuen Machthabern angespannt (Archivbild vom 7. März 2025). (picture alliance / SIPA / Mohammad Haffar / Deja Vu)

In einer Mitteilung heißt es, zum Ende des Fastenmonats Ramadan an diesem Wochenende bestehe ein höheres Risiko. Mögliche Angriffsziele seien Botschaften, internationale Organisationen und öffentliche Einrichtungen. In Syrien hatten von Islamisten angeführte Rebellengruppen Anfang Dezember das Assad-Regime gestürzt. Die Sicherheitslage in dem Land ist aber weiterhin angespannt.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.