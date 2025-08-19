Zollstreit

Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, wird auf 407 zusätzliche Produktarten der Zollsatz von 50 Prozent erhoben. Betroffen sind demnach unter anderem Windkraftanlagen, Mobilkräne, Bulldozer, Eisenbahnwaggons, Pumpen und Möbel. Der Zoll bezieht sich dabei auf den Stahl- und Aluminiumanteil der Produkte.
US-Präsident Trump hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf die beiden Metalle auf 50 Prozent zu verdoppeln. Er erhofft sich, dass die Zölle zu einem Ausbau der heimischen Produktion führen.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.