Zollstreit
USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle auf hunderte Produkte aus

Die US-Regierung hat die amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminium auf hunderte weitere Warenkategorien ausgeweitet.

    Ein Arbeiter geht durch einen Gang in einer Lagerhalle, neben ihm stehen Rollen aus Kupfer- und Aluminiumrollen auf Paletten.
    Lager in einer Aluminiumfabrik (picture alliance / CFOTO / CFOTO)
    Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, wird auf 407 zusätzliche Produktarten der Zollsatz von 50 Prozent erhoben. Betroffen sind demnach unter anderem Windkraftanlagen, Mobilkräne, Bulldozer, Eisenbahnwaggons, Pumpen und Möbel. Der Zoll bezieht sich dabei auf den Stahl- und Aluminiumanteil der Produkte.
    US-Präsident Trump hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf die beiden Metalle auf 50 Prozent zu verdoppeln. Er erhofft sich, dass die Zölle zu einem Ausbau der heimischen Produktion führen.
