Zoll-Politik

Wie das Handelsministerium in Washington mitteilte, wird bei der Einfuhr von über 400 zusätzlichen Produktarten künftig ein Satz von 50 Prozent erhoben. Betroffen sind demnach unter anderem Windkraftanlagen, Mobilkräne, Bulldozer und Eisenbahnwaggons, aber auch kleinere Güter wie Pumpen, Motorräder, Möbel, Tür- und Fensterrahmen. Der Zoll bemisst sich dabei am Anteil an der in den jeweiligen Produkten verbauten Menge an Stahl und Aluminium. Die Neuberechnungen dürften zu einem erheblichen Mehraufwand für die beteiligten Unternehmen führen.

Präsident Trump hatte im Mai angekündigt, den pauschalen Zollsatz auf die beiden Metalle auf 50 Prozent zu verdoppeln. Er erhofft sich, dass die Sonderabgaben zu einer Rennaissance der heimischen Produktion führen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.